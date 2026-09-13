Мистерията е пълна! Отчаян ход на родителите на издирваната Ивана
Тя изчезна на 22 февруари, когато си тръгна от училище, оставяйки там мобилния си телефон
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Тя изчезна на 22 февруари, когато си тръгна от училище, оставяйки там мобилния си телефон
46-годишният Златко Дерменджиев от Хасково липсва вече 10 дни
Александър Цветанов е притеснен, че времето напредва
Членовете на КРИБ обявиха, че имат готовност да дадат парична награда на всеки, който даде информация, която ще бъде достатъчна аз разкриване на убийс...