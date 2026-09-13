ЧСИ пусна на търг един от малкото незастроени парцели край Несебър
Липсата на уреждане на натрупаните задължения е принудила общинските власти да преминат към разпродажба
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Липсата на уреждане на натрупаните задължения е принудила общинските власти да преминат към разпродажба
Очаква се на другия ден да бъде обявен новият собственик
Колко пари е платил за имота
"Кино Арена" ЕООД - дружеството, което стопанисва сградите на едноименните киносалони в столичния жк "Младост" и на бул. "Тодор Александров" (Кино "Ар...