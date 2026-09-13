Паразитът - великия имитатор
Предизвиква широка палитра от клинични симптоми, всеки от които имитира тези на различни заболявания
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Предизвиква широка палитра от клинични симптоми, всеки от които имитира тези на различни заболявания
Награденият с „Оскар“ филм покори нови боксофис висини на Острова
Президентът на САЩ не харесва факта, че е награден корейският филм "Паразит"
Отличникът с Оскарите обеща да се напие като за световно
Оскаровият рекордьор е в афиша на издание № 24
Режисьорът Пон Джун Хо получи "Оскар" за най-добър режисьор за "Паразит"
Синдром на пържения ориз води до диария и повръщане, паразитът Anisakis дебне в блюдата със сурова риба, води до тежка инфекция
Очен лекар от Велико Търново извади от окото на млада жена 9-сантиметров паразит. Това е вид червей, който се среща при кучета, но изключително рядко...
Кърджали. Четири случая на кучешка тения, епидемиологично проучени, са регистрирани до момента в Кърджалийско, съобщават от Регионалната здравна и...