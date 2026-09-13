Науката шокира! Как парализиран мъж проходи
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Обясняват уникалната технология
Възстановиха гръбначен стълб с клетки от носа му, хирургът е българин Парализиран мъж проходи след революционна трансплантация на клетки в Полша, съо...
Анкара. Турският министър-председател Реджеп Тайип Ердоган заяви, че Съветът да сигурност на ООН се намира в парализирано състояние и е крайно необход...