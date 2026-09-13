Една седмица до водещото кариерно изложение Career Show 2021
Левон Хампарцумян, Мария Цънцарова и Силвена Роу споделят тайните на успеха
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Левон Хампарцумян, Мария Цънцарова и Силвена Роу споделят тайните на успеха
Президентът на Samsung за Румъния и България Хун Сеул пристигна придружен от делегация високопоставени мениджъри
Paradise Center е първият мол в България с диагностично-консултативен център
Serdika Center и Paradise Center стават първите търговски центрове в България, получили сертификат за съответствие с мерките срещу COVID-19
София. Берберски ритми, музика и песни, замайващо червено вино, шарении облекла, лъскави седла за коне и камили, ароматен чай с фурми и сладкиши, кили...