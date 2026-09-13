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Мини-Мароко в София

Мини-Мароко в София

София. Берберски ритми, музика и песни, замайващо червено вино, шарении облекла, лъскави седла за коне и камили, ароматен чай с фурми и сладкиши, кили...

19 ноември | 22:55
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