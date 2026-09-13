В тази страна се говорят 843 езика! Как са се запазили толкова много?
Островите, планините и изолираните общности превърнаха Папуа Нова Гвинея в езиков феномен
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Островите, планините и изолираните общности превърнаха Папуа Нова Гвинея в езиков феномен
Евакуират 8 000 души
Няма информация за жертви и щети
Епицентърът на труса е бил на дълбочина 31,3 км под земята.
Земетресение с магнитуд 5,5 по Рихтер е регистрирано в Папуа Нова Гвинея, показват данните на USGS, цитирани от Агенция "Фокус". Трусът е станал в 8....
Поредно силно земетресение с магнитуд 7,2 по Рихтер разтърси островната държава Папуа Нова Гвинея в южната част на Тихи океан, съобщават от американск...
Опасност от цунами е обявена вследствие на земетресението край бреговете на Папуа-Нова Гвинея, съобщава AFP. Епицентърът му е на 139 километра от град...
Нови две земетресения с мигнитуд 5.6 и 5.2 по Рихтер разтърсиха Папуа Нова Гвинея. Епицентърът на втория трус се намира 132 километра югозападно от гр...
Бугенвил. Силно земетресение с магнитуд 7 по Рихтер разлюля Папуа Нова Гвинея, информира Европейският сеизмологичен център. Земният трус е регистриран...