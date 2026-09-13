Американският папа си хареса европейски модел за папамобил
С него посети Дженацано, малко градче с малко над 5000 жители
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С него посети Дженацано, малко градче с малко над 5000 жители
Ето каква ще е новата кола на Светия отец
Използван от папа Франциск "Фиат 500" бе продаден за 300 000 долара на търг в Ню Йорк, съобщи Франс Прес. Светият отец се вози в 4 такива автомобила п...
Автомобилът "Фиат 500 Л", използван от папа Франциск по време на посещението му във Филаделфия, остана в града, след като бе продаден на търг за 82 00...
Автомобилът "Фиат 500 Л", използван от папа Франциск по време на посещението му във Филаделфия, остана в града, след като беше продаден на търг за 82...
Ватикана. Папа Франциск игнорира подготвената си проповед по повод Палмова неделя (Цветница) и импровизира на площад "Св. Петър". Той слезе от своя па...