Всичко за Папамобил

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Продадоха папамобил за $82 000

Продадоха папамобил за $82 000

Автомобилът "Фиат 500 Л", използван от папа Франциск по време на посещението му във Филаделфия, остана в града, след като бе продаден на търг за 82 00...

30 януари | 18:45
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Папата със селфи на Цветница

Папата със селфи на Цветница

Ватикана. Папа Франциск игнорира подготвената си проповед по повод Палмова неделя (Цветница) и импровизира на площад "Св. Петър". Той слезе от своя па...

13 април | 15:54
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