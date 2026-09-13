US банди вдигат на крак „Универсиада“
Само хитове с Papa Roach, Hollywood Undead и Ice Nine Kills
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Само хитове с Papa Roach, Hollywood Undead и Ice Nine Kills
Ice Nine Kills ще подгряват на Papa Roach и Hollywood Undead
Подкрепа ще окажат колегите им от Hollywood Undead
Бургас. Калифорнийските рокаджии Papa Roach бяха обявени като втори хедлайнер на фестивала Summer Chaos Festival в Бургас през 2015 година. Фестивалът...