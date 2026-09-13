Всичко за Паоло Сорентино

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Най-добрите папи в киното

Най-добрите папи в киното

Джъд Лоу е абсолютен като измисления Пий XIII в новия сериал на италианския режисьор Паоло Сорентино за HBO "Младият папа". Британецът прави невъзможн...

27 ноември | 13:15
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