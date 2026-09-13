Най-добрите папи в киното
Джъд Лоу е абсолютен като измисления Пий XIII в новия сериал на италианския режисьор Паоло Сорентино за HBO "Младият папа". Британецът прави невъзможн...
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Джъд Лоу е абсолютен като измисления Пий XIII в новия сериал на италианския режисьор Паоло Сорентино за HBO "Младият папа". Британецът прави невъзможн...
Паоло Сорентино "забрави" да ни предупреди за съблечената красавица, казва легендарният актьор Сър Майкъл Кейн е от онова легендарно поколение британ...
Шарлот Рамплинг е най-добрата актриса на Стария континент "Младост" на Паоло Сорентино обра Европейските оскари, както се наричат филмовите награди н...