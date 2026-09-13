Берлинският зоопарк с ново попълнение
От днес всеки ден между 13:30 и 14:30 часа посетителите ще могат да се любуват на тях
Следете всички новини, анализи и коментари за Панди. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
От днес всеки ден между 13:30 и 14:30 часа посетителите ще могат да се любуват на тях
Панда дипломацията приключи
Те бяха главна атракция на зоологическата градина
Мечетата се пързалят в снега
Някои от тях държат бира "Корона"
Животните са заедно от 10 години, но за първи път се отдават на любовните си трепети
Това дава нови надежди за съхраняване на вида, който е смятан за уязвим
Пандите могат да изчезнат като вид заради любимата си храна - бамбука, който дразни червата им и засяга плодовитостта им, съобщават в. "Дейли мирър" и...
Панди-близнаци се родиха в зоологическата градина на Вашингтон. Оказва се, че тяхната майка Мей Сян първо родила едното, а второто й бебе се появило н...
Единствените бебета панди-тризнаци на света навършиха 100 дни, предаде ABC. Според хората, които ги отглеждат в Chimelong Safari Resort, щом мечетата...