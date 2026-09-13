НАП проверява българите в Панамските досиета
Националната агенция за приходите (НАП) е възложила проверки за установяване на факти и обстоятелства за българите, чиито имена се появяват в т.нар. П...
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Националната агенция за приходите (НАП) е възложила проверки за установяване на факти и обстоятелства за българите, чиито имена се появяват в т.нар. П...
Русия е една от страните, най-силно свързани със създаването на офшорни компании, пише в. "Ведомости". Според изданието над 6000 жители на страната п...
Финансовите министри на страните членки на ЕС одобриха серия от мерки за борба с укриването на данъци, съобщи АФП. Стъпките са във връзка със скандала...
Нови имена на приближени до кандидата за президент на САЩ Хилари Клинтън и съпруга й и бивш държавен глава Бил Клинтън изплуваха в рамките на разкрити...
Прокуратурата на Кьолн и данъчните власти проучват твърденията от "Панамските документи", че водещата немска частна банка "Беренберг" e помагала на кл...
Рейтингът на Камерън се срина
Британският премиер Дейвид Камерън достигна най-ниското си равнище на популярност от три години насам след разкритията за управлявания от баща му офшо...
Хакерската атака, извадила на бял свят "Панама пейпърс", идва от Европа. Това смята част от ръководството на панамската юридическа фирма „Мосак Фонсек...
Европейската комисия (ЕК) ще подготви пълен списък на офшорните държави, които не гарантират прозрачност на международно ниво и обмен на данъчна инфор...