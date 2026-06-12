Панахи изнася филмите си в торти
Хичкок, Трюфо, Куросава и италианският неореализъм са повлияли най-много на творецаРежисьорът дисидент снима нелегално по апартаменти и вили в Иран "...
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Хичкок, Трюфо, Куросава и италианският неореализъм са повлияли най-много на творецаРежисьорът дисидент снима нелегално по апартаменти и вили в Иран "...