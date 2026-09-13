Бедствието в Пампорово и Смолян – сигнал за законодателни промени
Законодателни промени трябва да бъдат направени и сигнал за това бяха бедствията в Пампорово и Смолян, категорични са от сдружение "Форум Природата"....
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Законодателни промени трябва да бъдат направени и сигнал за това бяха бедствията в Пампорово и Смолян, категорични са от сдружение "Форум Природата"....
Смолян. Пампорово открива новия зимен сезон на 6 декември. В момента снежните оръдия в курорта работят на максимум, за да има достатъчно сняг за основ...
Пампорово. Общински съвет в община Смолян одобри Подробен устройствен план (ПУП) за изграждане на 4-седалков лифт в Пампорово, съобщи "Фокус". Кметът...