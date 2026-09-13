Градът на липите се разгорещява в ритъма на салса
Градът на липите ще живее с ритъма на салса в следващите няколко дни. От 27 февруари до 1 март латиногурото Памбос Агапиу свиква танцовите школи от ця...
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Градът на липите ще живее с ритъма на салса в следващите няколко дни. От 27 февруари до 1 март латиногурото Памбос Агапиу свиква танцовите школи от ця...
Памбос учил на суинг Скарлет Йохансон Памбос Агапиу е най-известният салса учител у нас. Чаровният кипърец ще празнува 16 години на школата си "Памбо...
Велико Търново. 500 души играха салса с Памбос Агапиу и Раул Торес за втория рожден ден на Денс студио UN BESO в старата столица. Латино партито в...