Станаха ясни вредите и ползите от палмовото масло
То има репутацията на опасна мазнина
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То има репутацията на опасна мазнина
Ще спрем ли да консумираме вредни мазнини, без да знаем?
От комисията взеха проби от 5 марки, които се продават в столичен магазин Проверка на бели саламурени сирена на родния пазар възложи Комисията за защ...
Руските власти въвеждат акцизи върху "вредните" храни, по-специално върху палмовото масло и газираните напитки, съобщи РБК. Палмовото масло се използ...
Варна може да стане врата към Европейския съюз за малайзийското палмово масло. Това стана ясно на среща между представител на Съвета по палмово масло...
Правят по спешност нова наредба за млякото в кашкавала