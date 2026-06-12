Опасност от падащи камъни има по пътя за Карнобат
Опасност от падащи камъни има по пътя Шумен- Карнобат, предупреждава агенция "Фокус". Пътищата от републиканската пътна мрежа на територията на област...
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Опасност от падащи камъни има по пътя Шумен- Карнобат, предупреждава агенция "Фокус". Пътищата от републиканската пътна мрежа на територията на област...
Обилният дъжд, който валя тази нощ, може да предизвика свличане на скални отломки на главен път Е-79 в района на Кресненското дефиле. Възможно е да па...
Смолян. Има опасност от падащи камъни по пътищата в Смолянска област. Това съобщиха от областното пътно управление, но уточниха, че обстановката към м...
Благоевград. Обилният дъжд през нощта в понеделник срещу вторник активира свличането на скални отломки на главен път Е-79 в района на Кресненското деф...