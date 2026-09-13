Сирия призна за още 4 обекта за производство на химическо оръжие
Сирия призна за съществуването на още 4 обекта за производство на химическо оръжие, които не бяха обявени досега. Информацията съобщи вчера пред Съвет...
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Сирия призна за съществуването на още 4 обекта за производство на химическо оръжие, които не бяха обявени досега. Информацията съобщи вчера пред Съвет...
Дамаск. В сряда изтича срока, в който Сирия трябваже да предаде химическите си оръжия на Организацията за забрана на химическите оръжия (ОЗХО). Това...
Албания отказа да приеме химикалите