Правят град Банско по-зелен и красив
100 фиданки каталпа ще бъдат засадени на ул. „Тодор Александров" в Банско. С тях реконструкцията и оформлението на една от най-красивите улици в града...
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100 фиданки каталпа ще бъдат засадени на ул. „Тодор Александров" в Банско. С тях реконструкцията и оформлението на една от най-красивите улици в града...