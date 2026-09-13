Комбинация от потребителски кредит и овърдрафт
Знаете ли, че потребителският кредит с овърдрафт без лихва за 1 година, предлаган от Пощенска банка
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Знаете ли, че потребителският кредит с овърдрафт без лихва за 1 година, предлаган от Пощенска банка
Лесно е ако се възползваш от потребителския кредит с овърдрафт на Пощенска банка
Фирмите забавят плащанията си към банките, а хората стават все по-коректни София. Лошите и преструктурирани банкови кредити през август нараснаха с 4...
Момчилград. Община Момчилград подписа с „Райфайзенбанк" договор за краткосрочен кредит за покриване на капиталови нужди с лихва 4,85%. Кредитът ще бъд...