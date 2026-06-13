Кметът на община Казанлък Галина Стоянова направи изнесена оперативка в Овощник
Целта на оперативката бе да се определят текущите и бъдещи проекти в населените места и проекта за бюджет 2025 година
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Целта на оперативката бе да се определят текущите и бъдещи проекти в населените места и проекта за бюджет 2025 година
Любителите на един красив и атрактивен спорт – авиомоделизма, стартираха официално новия сезон край Казанлък в събота. Първия за годината национален с...