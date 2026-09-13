Всичко за Овладяване

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Овладяха пожара в Хасковско

Овладяха пожара в Хасковско

Овладяха пожара край харманлийските села Доситеево, Коларово и Рогозиново. Това съобщиха от пресцентъра на Областна администрация – Хасково. На място...

05 септември | 14:30
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Пожарът в Струмяни е овладян

Пожарът в Струмяни е овладян

Пожарът в община Струмяни, който се разрази вчера следобед, вече е овладян напълно и няма опасност от това да се разпространи. Това съобщи началникът...

18 април | 7:24
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