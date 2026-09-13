Овладяха пожара в Пирин, но местните остават под напрежение
Според наблюдаваните сателитни снимки площта е около 45 000 декара
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Според наблюдаваните сателитни снимки площта е около 45 000 декара
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Пожарът в община Струмяни, който се разрази вчера следобед, вече е овладян напълно и няма опасност от това да се разпространи. Това съобщи началникът...
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Сан Диего. Край на горските пожари в Калифорния. Властите съобщиха, че пламъците вече са овладени. В тази връзка бе отменено бедственото положение и е...