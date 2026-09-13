Всичко за Овчарски Скок

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Елена Исинбаева се завръща

Елена Исинбаева се завръща

Москва. Рускинята Елена Исинбаева ще се завърне в леката атлетика. Двукратната олимпийска шампионка на овчарски скок ще обяви плановете си на прескон...

10 февруари | 12:32
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