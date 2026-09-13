Нов световен рекорд! Историческо постижение
Това е третият рекорд на Арманд Дуплантис за 2025 г.
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Това е третият рекорд на Арманд Дуплантис за 2025 г.
Олимпийският шампион от Париж бе без особена конкуренция в състезанието
Четири пъти вицешампион на Германия
Москва. Рускинята Елена Исинбаева ще се завърне в леката атлетика. Двукратната олимпийска шампионка на овчарски скок ще обяви плановете си на прескон...
Донецк. Французунът Рено Лавиени от днес е новият световен рекордьор в овчарския скок. Олимпийският шампион подобри върховото постижение на легендарни...
Москва. Голямата Елена Исинбаева отново изкачи световния връх в овчарския скок. Пред препълнените заради нея трибуни на „Лужники" рускинята спечели з...
Москва. Легендата в овчарския скок при жените Елена Исинбаева сложи край на спортната си кариера със световна титла от шампионата на планетата в Мос...