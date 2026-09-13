Всичко за Отзоваване

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Букурещ отзова 16 дипломати

Букурещ отзова 16 дипломати

Румънският президент Клаус Йоханис отзова 14 посланици и още двама дипломати, включително и този от България. Мярката е застигнала топ дипломатите от...

06 април | 14:00
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Гласят отзоваване на депутати

Гласят отзоваване на депутати

София. Възможност депутати и общинари, загубили доверието на избирателите, да бъдат отзовавани, предлага "Гражданска инициатива". В неформалната група...

25 ноември | 6:45
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