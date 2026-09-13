Отзован е консулът ни в Хага
Събирал такси коронавирус
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Събирал такси коронавирус
Двама висшестоящи турски дипломати са били отстранени от служба във връзка с разследването срещу опита за преврат, дирижиран от проповедника Фетхулах...
Румънският президент Клаус Йоханис отзова 14 посланици и още двама дипломати, включително и този от България. Мярката е застигнала топ дипломатите от...
Велико Търново. Реформаторите поискаха промени в Изборния кодекс и Конституцията за да не се дава възможност на кандидат-депутат да е водач на две ли...
София. Възможност депутати и общинари, загубили доверието на избирателите, да бъдат отзовавани, предлага "Гражданска инициатива". В неформалната група...
София. Възможност депутати и общински съветници, загубили доверието на своите избиратели, да бъдат отзовавани, поиска "Гражданска инициатива". В нефор...