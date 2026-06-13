Москва: Защо американци изпробват оръжие в Анево
В Сирия и Ирак свикнали да се бият с БГ оръжие още през соца Взривът на полигона в село Анево придоби измерения на международен скандал, след като дн...
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В Сирия и Ирак свикнали да се бият с БГ оръжие още през соца Взривът на полигона в село Анево придоби измерения на международен скандал, след като дн...