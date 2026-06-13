Брендо изплува от нелегалност
Евелин Банев написа книгата "Съзирам душата на България" Евелин Банев-Брендо, който изчезна в нелегалност, след като бе оправдан от Софийския апелати...
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Евелин Банев написа книгата "Съзирам душата на България" Евелин Банев-Брендо, който изчезна в нелегалност, след като бе оправдан от Софийския апелати...