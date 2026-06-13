Три багера разширяват канала в Мало Конаре (СНИМКИ)
Три багера вече са в наводненото село Мало Конаре и разширяват стария отводнителен канал. Това съобщи кореспондент на "Стандарт" от мястото, където пр...
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Три багера вече са в наводненото село Мало Конаре и разширяват стария отводнителен канал. Това съобщи кореспондент на "Стандарт" от мястото, където пр...