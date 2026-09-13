Опитаха се да отвлекат 10-годишно българче в Солун
Органите на реда установили, че мъжът се е опитвал да установи контакт с момиченцето и преди
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Органите на реда установили, че мъжът се е опитвал да установи контакт с момиченцето и преди
Пловдив. Момиченце на две годинки бе похитено от собствения си баща. Екшънът се разиграл в четвъртък сутринта пред детска ясла "Послушко", където дете...
Благоевград. Баща нахлул в понеделник сутринта в детска ясла „Кокиче" в хаджидимовското село Абланица заедно с родителите си, за да отвлече 2-годишния...