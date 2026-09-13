Още една страна се отрече от Инфантино и поиска разследване
Решението идва в отговор на плановете му да продаде част от правата за турнирите под егидата на ФИФА
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Решението идва в отговор на плановете му да продаде част от правата за турнирите под егидата на ФИФА
Какво следва?
Вече няма да се бие
Той ще предаде управлението на Анди Джейси
Оттеглям се от "състезанието" за президентските избори с признателност за подкрепата и доверието ви. Нашата обща мисия е да променим България в интере...
София. "Оттеглям подкрепата си от БДЦ". Това обяви лидерът на Български демократичен център Николай Бареков в предаването „Годината" по „Дарик". "Не...
София. Арх. Калин Тихолов оттегли кандидатурата си за министър на инвестиционното планиране в програмното правителството на Пламен Орешарски, предаде...