Експерт смрази! Има две отровни гъби на пазара
Какво е предупреждението и кои са сортовете
Следете всички новини, анализи и коментари за Отровни Гъби. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Какво е предупреждението и кои са сортовете
Трима души са в тежко състояние след като са консумирали отровни гъби. Това съобщиха от Българска агенция за безопасност по храните (БАБХ) и уточниха,...
Млади съпрузи от село край Дългопол са първите отровени гъбари за тази година. Семейството се лекува от неделя вечерта в клиниката по токсикология във...
Пловдив. 9-годишно дете е с опасност за живота, след като яло отровни гъби. Момчето е докарано в тежко състояние късно вечерта във вторник в Клиниката...
Варна. Трима любители на диворастящи гъби попаднаха в болница, след като си набрали и сготвили отровните им двойници. Сред приетите в клиниката по ток...