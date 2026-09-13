Родни държавни облигации носят отрицателна лихва
Български държавни облигации носят отрицателна лихва на инвеститорите и сега те ще трябва да преведат пари в държавната хазна. Става въпрос за емисият...
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Български държавни облигации носят отрицателна лихва на инвеститорите и сега те ще трябва да преведат пари в държавната хазна. Става въпрос за емисият...
От 22 януари догодина Швейцарската национална банка въвежда отрицателна лихва от минус 0,25% върху депозитни сметки с над 10 млн. швейц. фр. (9,77 млн...
Брюксел. Европейската централна банка намали основния лихвен процент до нов минимум 0,15%, за разлика от предишния 0,25 на сто. Освен това ставката по...