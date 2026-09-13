Трети мениджър иска отнемане на точки от ЦСКА
Генади Вучков стана третият мениджър, поискал от ДК да накаже ЦСКА с отнемане на 12 точки, съобщи Sportal.bg. Жалбата е пусната вчера, а причината е д...
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Генади Вучков стана третият мениджър, поискал от ДК да накаже ЦСКА с отнемане на 12 точки, съобщи Sportal.bg. Жалбата е пусната вчера, а причината е д...
София. Новите шефове на ЦСКА се похвалиха пред феновете на клуба, че са покрити „нетърпящи отлагане текущи задължения пред ФИФА и УЕФА", а освен това...
Букурещ. Румънският президент предизвика катастрофа. За това съобщи ИТАР-ТАСС като се позова на говорителя на президента Богдан Опря. Няма пострадали....