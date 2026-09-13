Какво става с близнаците, на които К-19 отне родителите?
Жители на Карнобат започват и благотворителна акция, с която да помогнат на семейството на двете бебета.
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Жители на Карнобат започват и благотворителна акция, с която да помогнат на семейството на двете бебета.
Сливен. Женен за българка пакистанец бе лишен от родителски права. Решението на ямболския районен съд бе потвърдено на втора инстанция от окръжните ма...
София. Както "Стандарт" първи съобщи, Българската народна банка отне на 6 ноември лиценза за извършване на банкова дейност на Корпоративна търговска б...