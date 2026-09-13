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БНБ отне лиценза на КТБ

БНБ отне лиценза на КТБ

София. Както "Стандарт" първи съобщи, Българската народна банка отне на 6 ноември лиценза за извършване на банкова дейност на Корпоративна търговска б...

06 ноември | 13:55
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