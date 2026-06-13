Отмъстителите спасяват планетата от Ултрон
Супергероите на "Марвел" се стягат за нова битка. Този път врагът на Железния човек, Капитан Америка, Тор, Хълк, Черната вдовица и Ястребово око е зло...
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Супергероите на "Марвел" се стягат за нова битка. Този път врагът на Железния човек, Капитан Америка, Тор, Хълк, Черната вдовица и Ястребово око е зло...