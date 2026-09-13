Отмениха мач във Франция заради коронавирус
Четирима са заразени в Олимпик (Марсилия)
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Четирима са заразени в Олимпик (Марсилия)
Заради продължаващата несигурност стигаме до крайни мерки, обяви Фелисиано Лопес
Надпреварата няма да се проведе за първи път от 124 години
Кметовете на Казанлък, Карлово и Павел баня с обко обръщение до обществеността
Надпреварата в Азия и САЩ ще се завърне през 2021 г
Детският фестивал "Лачени обувки" е един от най-старите детски международни фестивали
За пети път се проваля двубоя между двамата
Също така няма да има и сезон на трева
Заради covid-19 и Гран при на Азербайджан остава за есента
Решението на БФБ е заради изострената обстановка с коронавируса
Провеждането на надпреварата в Индиън Уелс не е в интерес на зрители, състезатели и хората живеещи в района, обявиха организаторите
Причината е опасност от зарази заради кризата с водата и въведения режим
Причината е използване на изчезващо мастило върху бюлетините
Обилният снеговалеж е причината за крайното решение на ФИС
Гостуването в София на филмовото шоу Star Wars in Concert се отменя, съобщават организаторите. То трябваше да се състои на 21 май в зала "Арена Армеец...