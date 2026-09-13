Всичко за Отменен

Следете всички новини, анализи и коментари за Отменен. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Спорт Бизнес Култура
Отменят Star Wars in Concert

Отменят Star Wars in Concert

Гостуването в София на филмовото шоу Star Wars in Concert се отменя, съобщават организаторите. То трябваше да се състои на 21 май в зала "Арена Армеец...

09 февруари | 14:45
0 коментара
12605