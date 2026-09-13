Отломката от китайска ракета изгоря над Индийския океан
Опасенията на някои чуждестранни медии, че отломки от CZ-5B могат да навредят на хора и предмети, ако паднат на Земята, за щастие се оказаха неосноват...
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Опасенията на някои чуждестранни медии, че отломки от CZ-5B могат да навредят на хора и предмети, ако паднат на Земята, за щастие се оказаха неосноват...
Международен екип от специалисти ще се опитат да разплетат мистерията около изчезнали самолет MH370 на Malaysia Airlines. Те ще анализират детайлно от...
Врата от изчезналия малайзийски самолет „Боинг" 777 бе открита в крайбрежието на френския остров Реюнион, пише Sky News. Въпреки че фрагментът е намер...