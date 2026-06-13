На този ден: Тайсън отхапа ухото на Холифийлд, изплю го на пода
Глобиха ме 3 млн. долара, но съм на плюс от тази случка, разказва Железният Майк
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Глобиха ме 3 млн. долара, но съм на плюс от тази случка, разказва Железният Майк
Мъж отхапа ухото на друг, защото ухажвал приятелката му. Инцидентът е станал през уикенда в град Мадан. 29-годишният Р. К. първо набил конкурента си п...