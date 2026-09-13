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ЕС дава 18 млн. за отчуждения

ЕС дава 18 млн. за отчуждения

Брюксел ще отпусне 18 млн. лв. за отчужденията на терени по трасето на бъдещата Северна скоростна тангента на София, каза регионалният министър Лиляна...

09 декември | 20:25
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