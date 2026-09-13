Отчуждения на терени бавят европроектите
Пускат в експлоатация ремонтираните гари в София и Бургас до март 2016 г. Приключиха дейностите по обновяване на жп станциите в Ст. Загора и Димитров...
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Пускат в експлоатация ремонтираните гари в София и Бургас до март 2016 г. Приключиха дейностите по обновяване на жп станциите в Ст. Загора и Димитров...
Брюксел ще отпусне 18 млн. лв. за отчужденията на терени по трасето на бъдещата Северна скоростна тангента на София, каза регионалният министър Лиляна...
БГ кинодрама ще се завърти във Венеция в началото на септември. "Отчуждение", дебютният игрален филм на Милко Лазаров, участва в официалната селекция...