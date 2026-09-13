Ще избягат ли още депутати от ИТН? Говори последният отцепник
По думите му хората искат алтернатива срещу статуквото
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По думите му хората искат алтернатива срещу статуквото
Мъчение ще бъде правителството да управлява при тази ситуация в парламента
Кой ще надделее в сърцето на Кирил Симеонов
Депутатът Кирил Симеонов е шестият, който напуска партията
Предатели са тези, които лъжат народа и една година разрушават парламентаризма
По думите му Йорданов не е уважавал парламентарната група и областните координатори
Георги Георгиев говори за сума от 1 млн.евро
Отцепникът се описа като влечуго, обижда и плаши медиите със съд Изключеният от ДПС Лютви Местан призна, че се е крил два дни в резиденцията на турск...
София. Страхувам се, следят ме. Това сподели пред Нова тв Анна Баракова, която бе избрана за депутат от листата на "България без цензура", но по-късно...
София. Депутатът от ГЕРБ Даниел Георгиев е оттеглил заявлението си за напускане на парламентарната група на партията. Това съобщи "Преса". Стандарт Н...
Цацаров смутен от забавянето в МВР, проверява и данъчните