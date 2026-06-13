Ски бегачите на "Александър Логистик" са №1 в отборния спринт
Ски бегачите от "Александър Логистик" Веселин Цинзов и Тодор Машов (на снимката) спечелиха титлата в отборния спринт - класически стил от провеждащото...
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Ски бегачите от "Александър Логистик" Веселин Цинзов и Тодор Машов (на снимката) спечелиха титлата в отборния спринт - класически стил от провеждащото...