Отбелязваме 100 г. от смъртта на Иван Вазов
В Народния театър ще бъде връчена втората годишна награда за духовен принос на името на писателя
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В Народния театър ще бъде връчена втората годишна награда за духовен принос на името на писателя
На третия ден след Рождество почитаме Свети Стефан. Култът към този светец е голям, почитта към него - също. От времето на Апостол Павел насам всички...
Тази година празникът на Св. Игнатий Богоносец – Игнажден е преместен с един ден. Така той ще бъде отбелязан днес, а не на традиционната дата 20 декем...