Всичко за Отбелязваме

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Отбелязваме Стефановден

Отбелязваме Стефановден

На третия ден след Рождество почитаме Свети Стефан. Култът към този светец е голям, почитта към него - също. От времето на Апостол Павел насам всички...

27 декември | 8:05
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Отбелязваме Игнажден днес

Отбелязваме Игнажден днес

Тази година празникът на Св. Игнатий Богоносец – Игнажден е преместен с един ден. Така той ще бъде отбелязан днес, а не на традиционната дата 20 декем...

19 декември | 8:06
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