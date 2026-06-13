Слави с разтърсващи думи за освобождението на Плевен
Аз съм горд, че съм роден в град Плевен - град-герой, който лежи върху кръвта на герои, написа Трифонов
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Аз съм горд, че съм роден в град Плевен - град-герой, който лежи върху кръвта на герои, написа Трифонов
Рокери с шествия за Освобождението, оперен ас пее химна Честит празник, българи! На 3 март 1878 г. в Сан Стефано, тогава малко рибарско селце близо д...
Български трибагреник бе издигнат редом до американското знаме в Чикаго. Химнът на България прозвуча точно в 12.00 часа (местно време) вчера пред кмет...