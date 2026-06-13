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Честит празник, българи!

Честит празник, българи!

Рокери с шествия за Освобождението, оперен ас пее химна Честит празник, българи! На 3 март 1878 г. в Сан Стефано, тогава малко рибарско селце близо д...

03 март | 7:05
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