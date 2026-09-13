Шефовете на Формула 1 с ключов ход
Международната федерация по автомобилизъм (ФИА) също беше обект на освирквания
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Международната федерация по автомобилизъм (ФИА) също беше обект на освирквания
Освирквания и подвиквания към бившия премиер
Киев. Украинският президент Петро Порошенко бе освиркван по време на церемонията за отдаване на почит на жертвите на "Майдана". Днес се навършва една...
Футболистите на "Интер" бяха изпратени с освирквания след 2:2 с опашкаря "Болоня" у дома. "Нерадзурите" на два пъти повеждаха с попадения на Маури Ика...