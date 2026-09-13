Сюзън Сарандън се разплака на Лесбос
Американската актриса Сюзън Сарандън е на остров Лесбос. Холивудската звезда се развълнува до сълзи при срещата си с бежанците. "Международната общнос...
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Американската актриса Сюзън Сарандън е на остров Лесбос. Холивудската звезда се развълнува до сълзи при срещата си с бежанците. "Международната общнос...
Новородено бебе е било спасено от потъваща лодка с мигранти край остров Лесбос, Гърция. Това се вижда от видео на спасителен екип на Greenpeace, отзов...
Няма милост за Лесбос това лято. Мощно земетресение с магнитуд 4,7 по скалата на Рихтер разтърси гръцкия остров тази сутрин. Геодинамичният институт в...
Хиляди мигранти се опитаха да преминат през загражденията на гръцкия остров Лесбос, за да се качат на ферибот, който да ги превози до до атинското при...