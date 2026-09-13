Всичко за Остров Лесбос

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И земетресение удари Лесбос

И земетресение удари Лесбос

Няма милост за Лесбос това лято. Мощно земетресение с магнитуд 4,7 по скалата на Рихтер разтърси гръцкия остров тази сутрин. Геодинамичният институт в...

10 септември | 12:27
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