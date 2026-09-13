Страшни подробности за убийството в Скобелево
13-годишното момиче намушкано зарази запалка
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13-годишното момиче намушкано зарази запалка
Двете деца се скарали за някаква вещ
Осмокласник пострада, след като огромно парче мазилка падна от тавана на физкултурния салон в Руската гимназия в Пловдив, съобщава Нова телевизия. Ма...
Медицинският му картон е чист, нямал болно сърце и пневмония Шок в Американския колеж - осмокласник издъхна в час по физическо в понеделник следобед....
София. 14-годишно момче е починало в час по физическо в Американския колеж в София, съобщиха от пресцентъра на МВР. Инцидентът се е случил в понеделн...
Монтана. 15-годишният Борислав Красимиров от Вършец издъхна в час по физическо възпитание в петък към обяд, съобщи кметът на града Иван Лазаров. Препо...
Пловдив. Осмокласникът Йордан Йорданов е с опасност за живота след побой в Пловдив, съобщи Кросс. 14-годишното момче излязло преди близо седмица в съб...