Осман Октай прогнозира предсрочни избори за парламент
ДПС през годините се превърна в крилото на комунистическата партия сред мюсюлманското население, казва бившият политик по повод 29-а годишнина от създ...
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ДПС през годините се превърна в крилото на комунистическата партия сред мюсюлманското население, казва бившият политик по повод 29-а годишнина от създ...
Възможно е да бъдат избрани двама нови лидери, смята бившият зам.-председател на партиятаПрез пролетта ще има конференция на ДПС, на която ще бъде обя...
София. "Според мен ще се готвим за избори през март". Това каза бившият зам.-председател на ДПС Осман Октай пред Нова ТВ. "Избирателят постави много...