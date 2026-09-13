Опасност от преливане на Янтра, Вит и Осъм
Казанлък осъмна във воден ад. Цяла нощ огромни камиони превозват строителни отпадъци, с които се строи дига на р. Стара река, който е придошла през н...
Следете всички новини, анализи и коментари за Осъм. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Казанлък осъмна във воден ад. Цяла нощ огромни камиони превозват строителни отпадъци, с които се строи дига на р. Стара река, който е придошла през н...
Вчера в Ловеч падна тежка градушка, а днес градът започва възстановяване след стихията. Ще бъдат затворени основни улици в града, за да бъдат почистен...
Ловеч. Над четири пъти се е покачило нивото на река Осъм край Ловеч, алармира БНР. Поради обилните валежи тази сутрин са измерени 60 сантиметра при 14...