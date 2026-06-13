Риск от ослепяване при селфи със слънчевото затъмнение
Може да ослепеете, ако си направите селфи със слънчевото затъмнение в петък, предупреждават експерти. "Правенето на селфи може потенциално да ви пост...
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Може да ослепеете, ако си направите селфи със слънчевото затъмнение в петък, предупреждават експерти. "Правенето на селфи може потенциално да ви пост...