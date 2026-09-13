Катарактата най-често ослепява българите
На всеки час работа с компютър очите имат нужда от 15 минути почивка От 4 месеца в "Пентаграм" я оперираме с фемтосекунден лазер, обяснява офталмолог...
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На всеки час работа с компютър очите имат нужда от 15 минути почивка От 4 месеца в "Пентаграм" я оперираме с фемтосекунден лазер, обяснява офталмолог...
Около 60 000 българи я имат, 50 на сто не знаят, че са болниИзлекуване няма, но терапията е до живот, обясняват офталмолозите доц. Наталия Петкова и д...
София. Отравянето с метанол се превръща в епидемия. Какво представлява този химикал и защо има толкова пагубно действие върху организма? "Стандарт" по...