Болно сираче от Хасково намери дом в Америка
7-годишно сираче от Хасково с лека форма на детска церебрална парализа (ДЦП) и тремор намери дом и семейство в САЩ. Въпреки проблемите на момиченцето...
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7-годишно сираче от Хасково с лека форма на детска церебрална парализа (ДЦП) и тремор намери дом и семейство в САЩ. Въпреки проблемите на момиченцето...