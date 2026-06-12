Цветанов скастри десните за комисията по фондовете
Депутатите от Реформаторския блок са събирали подписите за създаване на Комисия за проучване на финансовото състояние и ефективността на надзора на пе...
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Депутатите от Реформаторския блок са събирали подписите за създаване на Комисия за проучване на финансовото състояние и ефективността на надзора на пе...